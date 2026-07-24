ecco altri cinque innesti apre nuova sede dei tifosi

Cinque nuovi innesti sono stati annunciati, mentre ieri pomeriggio si è svolta l'inaugurazione della sede degli ultras della gradinata nord Diego Savelli in via Roma. Una grande folla di tifosi ha partecipato all'evento, che rappresenta l’unica novità significativa in una stagione che si prevede difficile per i sostenitori della squadra granata. La cerimonia si è svolta nel centro della città, attirando numerosi presenti.

Una massiccia partecipazione di tifosi ha presenziato nel tardo pomeriggio di ieri alla inaugurazione della sede degli ultras della gradinata nord Diego Savelli nella centralissima via Roma, evento che rappresenta l’unica luce, fino ad ora, di una stagione che si preannuncia buia per chi ama il colore granata. Al coro di "gradinata nord, gradinata nord", a tagliare il nastro del locale è stato il piccolo super tifoso Manuel, protagonista nel dicembre scorso di un video diventato virale che lo riprendeva mentre piangeva a dirotto sugli spalti del Benelli di Ravenna per la sconfitta del Pontedera maturata al minuto 112. Poi via al ricco buffet e ai cori da stadio per sostenere i colori granata nel primo campionato di Serie D dopo tre lustri tra i professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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