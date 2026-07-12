Casa dell’inclusione Apre una nuova sede per lavoro e sociale
È stata inaugurata a Buguggiate una nuova sede dedicata a servizi di lavoro e sociale, gestita da Abad Società cooperativa sociale Ets e Abaco associazione di promozione sociale. L'apertura è avvenuta alla presenza delle autorità locali. La struttura si propone come un punto di riferimento per iniziative di inclusione e supporto sociale. La sede si trova in una zona strategica e mira a rafforzare le attività di progettualità nel settore.
Una nuova sede per Abad Società cooperativa sociale Ets e Abaco associazione di promozione sociale. Si trova a Buguggiate ed è stata inaugurata alla presenza delle autorità. La sede nasce da un gesto filantropico di particolare valore: la messa a disposizione di un immobile destinato ad accogliere in modo stabile e funzionale le attività delle due realtà. Un investimento personale voluto dalla famiglia di Luciano Faccin. A cui si è affiancata la donazione degli arredi da parte del Fondo Marco Luppi, attivo presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto in ricordo di un giovane scomparso 10 anni fa. E ancora un’altra donazione di importante valore da parte della famiglia Caretti di Varese, in memoria di Chiara e Attilio Caretti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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