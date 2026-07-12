Casa dell’inclusione Apre una nuova sede per lavoro e sociale

Notizia in breve

È stata inaugurata a Buguggiate una nuova sede dedicata a servizi di lavoro e sociale, gestita da Abad Società cooperativa sociale Ets e Abaco associazione di promozione sociale. L'apertura è avvenuta alla presenza delle autorità locali. La struttura si propone come un punto di riferimento per iniziative di inclusione e supporto sociale. La sede si trova in una zona strategica e mira a rafforzare le attività di progettualità nel settore.