Aranova apre la nuova sede della polizia locale
Martedì 14 luglio alle 19 sarà inaugurata a Aranova una nuova sede della Polizia Locale in via Siliqua 128. L'apertura dei nuovi uffici mira a offrire servizi comunali più accessibili ai residenti della zona.
Fiumicino, 10 luglio 2026 – Nuovi servizi comunali più vicini ai residenti. Martedì 14 luglio 2026, alle ore 19, saranno inaugurati i nuovi uffici della Polizia Locale di Aranova, in via Siliqua 128. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini. L’apertura rientra nel percorso di potenziamento dei servizi di prossimità e di decentramento amministrativo avviato sul territorio comunale. A settembre aprono anche gli uffici dell’Anagrafe. Il progetto proseguirà il 15 settembre 2026, quando negli stessi locali di via Siliqua 128 entreranno in funzione anche i nuovi uffici dell’ Anagrafe. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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