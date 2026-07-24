EA Sports FC 27 cambia il calcio virtuale | data d’uscita open world The Grounds e tutte le novità
Electronic Arts ha annunciato l’uscita di EA Sports FC 27, previsto per questa stagione. La novità principale è l’introduzione di un mondo aperto chiamato The Grounds, che permette ai giocatori di esplorare ambienti più vasti rispetto ai capitoli precedenti. Sono state confermate altre novità, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora divulgati. La data di uscita ufficiale non è stata comunicata.
Electronic Arts ha finalmente alzato il sipario su EA Sports FC 27, e lo ha fatto con un annuncio che segna una svolta nella storia della simulazione calcistica. La data da segnare in calendario è il 25 settembre, quando il gioco approderà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e Switch 2. Ma la vera notizia non è solo quando uscirà, bensì cosa porterà con sé questa nuova iterazione. Il primo trailer di presentazione ha confermato ciò che i rumor avevano anticipato nelle settimane precedenti: Kylian Mbappé sarà il volto della campagna promozionale, comparendo in copertina sia nell’edizione Standard che in quella Ultimate. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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Temi più discussi: EA Sports FC 27 rivela la copertina della Standard Edition e accenna ad una modalità open world; FC 27 cosa devi sapere: data uscita, edizioni, come giocare prima e nuove modalità; EA Sports FC 27 esce il 25 settembre: The Grounds non sarà sulla prima Switch; EA Sports FC 27, che verrà lanciato a settembre, offrirà un nuovo parco giochi sociale per il calcio chiamato The Grounds.
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Non riesco veramente a capire perché la gente sia così entusiasta di the grounds in FC27 reddit
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