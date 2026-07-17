ea sports fc 27 data di uscita prezzo e piattaforme svelati da un leak

Notizia in breve

Un leak ha rivelato che EA Sports FC 27 potrebbe essere lanciato il 25 settembre 2026. Secondo il report, il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme e il prezzo e i dettagli sull’accesso anticipato sono stati indicati. La notizia proviene da un sito di leak e da un insider noto nel settore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda sviluppatrice.