EA Sports FC 27 data di uscita prezzo e piattaforme svelati da un leak
Un leak ha rivelato che EA Sports FC 27 potrebbe essere lanciato il 25 settembre 2026. Secondo il report, il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme e il prezzo e i dettagli sull’accesso anticipato sono stati indicati. La notizia proviene da un sito di leak e da un insider noto nel settore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda sviluppatrice.
Un nuovo report avrebbe svelato in anticipo la data di uscita, le piattaforme, i prezzi e i dettagli sull’accesso anticipato di EA Sports FC 27. EA Sports FC 27 potrebbe arrivare sul mercato il 25 settembre 2026, stando a un nuovo report pubblicato da Dealabs e firmato dal noto insider billbil-kun. La nuova simulazione calcistica di Electronic Arts non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma le informazioni condivise dalla fonte includono anche i prezzi, le piattaforme supportate e la possibile finestra di accesso anticipato. Il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di EA Sports FC 26, pubblicato nel settembre 2025 anche sulle console della precedente generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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Temi più discussi: EA Sports FC 27 si avvicina: leak rivela data d'uscita, piattaforme e prezzo al lancio; La data di uscita di EA Sports FC 27 pare sia stata svelata in anticipo; EA Sports FC 27: trapela una data di uscita (anche per le vecchie console); Cosa manca davvero a FC27 per farci emozionare come una vera partita di calcio?.
Secondo un noto insider, #EASportsFC27 uscirà a settembre e manterrà prezzi in linea con la serie: ecco tutti i dettagli. x.com
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La data di uscita di EA Sports FC 27 pare sia stata svelata in anticipoLa data di uscita di EA Sports FC 27 e altre informazioni sul nuovo capitolo calcistico di EA potrebbero essere state svelate in anticipo grazie a delle indiscrezioni di billbil?kun. multiplayer.it
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EA Sports FC 27: trapela una data di uscita (anche per le vecchie console)EA Sports FC 27 potrebbe arrivare anche su PS4, Xbox One e Switch, secondo un report non ancora confermato. msn.com