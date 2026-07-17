EA Sports FC 27 notizie data di uscita prezzo e piattaforme svelati da un leak

Da game-experience.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un leak rivela che EA Sports FC 27 potrebbe essere rilasciato il 25 settembre 2026. La stessa fonte indica le piattaforme su cui sarà disponibile e i dettagli sull’accesso anticipato. La notizia è stata diffusa da Dealabs e da un insider noto nel settore dei leak. Non sono state fornite informazioni sul prezzo ufficiale del gioco.

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Un nuovo report avrebbe svelato in anticipo la data di uscita, le piattaforme, i prezzi e i dettagli sull’accesso anticipato di EA Sports FC 27. EA Sports FC 27 potrebbe arrivare sul mercato il 25 settembre 2026, stando a un nuovo report pubblicato da Dealabs e firmato dal noto insider billbil-kun. La nuova simulazione calcistica di Electronic Arts non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma le informazioni condivise dalla fonte includono anche i prezzi, le piattaforme supportate e la possibile finestra di accesso anticipato. Il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di EA Sports FC 26, pubblicato nel settembre 2025 anche sulle console della precedente generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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