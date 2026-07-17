ea sports fc 27 notizie data di uscita prezzo e piattaforme svelati da un leak

Un leak rivela che EA Sports FC 27 potrebbe essere rilasciato il 25 settembre 2026. La stessa fonte indica le piattaforme su cui sarà disponibile e i dettagli sull’accesso anticipato. La notizia è stata diffusa da Dealabs e da un insider noto nel settore dei leak. Non sono state fornite informazioni sul prezzo ufficiale del gioco.

Un nuovo report avrebbe svelato in anticipo la data di uscita, le piattaforme, i prezzi e i dettagli sull’accesso anticipato di EA Sports FC 27. EA Sports FC 27 potrebbe arrivare sul mercato il 25 settembre 2026, stando a un nuovo report pubblicato da Dealabs e firmato dal noto insider billbil-kun. La nuova simulazione calcistica di Electronic Arts non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma le informazioni condivise dalla fonte includono anche i prezzi, le piattaforme supportate e la possibile finestra di accesso anticipato. Il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di EA Sports FC 26, pubblicato nel settembre 2025 anche sulle console della precedente generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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EA Sports FC 27, data di uscita, prezzo e piattaforme svelati da un leakUn leak ha rivelato che EA Sports FC 27 potrebbe essere lanciato il 25 settembre 2026.

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Temi più discussi: Cosa manca davvero a FC27 per farci emozionare come una vera partita di calcio?; EA Sports FC 27 si avvicina: leak rivela data d'uscita, piattaforme e prezzo al lancio; EA Sports FC 27: le squadre di Serie A che tornano e quelle che abbandonano; La data di uscita di EA Sports FC 27 pare sia stata svelata in anticipo.

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La data di uscita di EA Sports FC 27 pare sia stata svelata in anticipoLa data di uscita di EA Sports FC 27 e altre informazioni sul nuovo capitolo calcistico di EA potrebbero essere state svelate in anticipo grazie a delle indiscrezioni di billbil?kun. multiplayer.it

EA Sports FC 27: trapela una data di uscita (anche per le vecchie console)EA Sports FC 27 potrebbe arrivare anche su PS4, Xbox One e Switch, secondo un report non ancora confermato. msn.com