EA Sports F1 25 crolla di prezzo su Amazon

Su Amazon, la Standard Edition di EA Sports F1 25 per PlayStation 5 è stata messa in vendita a 24,99 euro, mentre anche le versioni per Xbox e PC sono state offerte a prezzi scontati.

La Standard Edition per PlayStation 5 è disponibile a 24,99 euro, mentre anche le versioni Xbox e PC sono proposte a prezzo scontato. EA Sports F1 25 torna sotto i riflettori su Amazon con una nuova promozione che porta la Standard Edition per PlayStation 5 a soli 24,99 euro. In sconto anche la versione Xbox Series X e alcune edizioni PC: uno dei momenti migliori, insomma, per recuperare il gioco dedicato al FIA Formula One World Championship. L’ultimo capitolo della serie, sviluppato da Codemasters e pubblicato da EA Sports, è arrivato il 30 maggio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. E a oltre un anno dal debutto resta il punto di riferimento per gli appassionati di Formula 1, complici gli aggiornamenti continui e i contenuti aggiuntivi usciti nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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