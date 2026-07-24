EA FC 26 | al via l’evento FUTTIES in Ultimate Team – Tutte le novità della campagna

Notizia in breve

L’evento FUTTIES è iniziato su EA SPORTS FC 26, con la celebrazione dei giocatori più richiesti dalla community durante la stagione di Ultimate Team. La campagna include il ritorno di alcuni calciatori, nuove sfide, evoluzioni sperimentali e aggiornamenti per la personalizzazione delle carte. Le novità sono disponibili attraverso diverse modalità di gioco e obiettivi stagionali, offrendo ai giocatori nuove opportunità di ottenere premi e migliorare le proprie squadre.