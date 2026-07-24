EA FC 26 | al via l’evento FUTTIES in Ultimate Team – Tutte le novità della campagna
L’evento FUTTIES è iniziato su EA SPORTS FC 26, con la celebrazione dei giocatori più richiesti dalla community durante la stagione di Ultimate Team. La campagna include il ritorno di alcuni calciatori, nuove sfide, evoluzioni sperimentali e aggiornamenti per la personalizzazione delle carte. Le novità sono disponibili attraverso diverse modalità di gioco e obiettivi stagionali, offrendo ai giocatori nuove opportunità di ottenere premi e migliorare le proprie squadre.
È ufficialmente iniziato l’evento FUTTIES su EA SPORTS FC 26. La celebre campagna estiva celebra i grandi preferiti dalla community ( Fan-Favourites ) di tutta la stagione di Football Ultimate Team, introducendo grandi ritorni, nuove sfide, Evoluzioni sperimentali e importanti novità per la personalizzazione delle carte. Di seguito tutti i dettagli ufficiali annunciati da EA Sports. Il ritorno dei Fan-Favourites e le novità delle Carte FUTTIES. Durante la campagna (che durerà quattro settimane ), FUTTIES rilascerà nuovi oggetti giocatore dedicati ai calciatori più amati di EA SPORTS FC 26, affiancati dal ri-rilascio nostalgico di carte provenienti dalle campagne passate e dalle edizioni precedenti del gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Futties Token SBC's Have Now Been Added!! | FC 26
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