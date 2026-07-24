EA Sports FC 27 è ufficiale | trailer e tutte le novità

EA Sports FC 27 sarà disponibile a partire da settembre. La società ha pubblicato un trailer che mostra le principali novità, tra cui il nuovo mercato chiamato The Grounds, il rinnovato sistema di gestione della carriera e la FUT Gallery aggiornata. Non sono stati comunicati dettagli sui cambiamenti specifici, ma sono stati annunciati nuovi contenuti e funzionalità che arriveranno con il gioco. La data di uscita ufficiale e ulteriori informazioni saranno divulgate prossimamente.

Electronic Arts ha fissato il debutto a settembre e presentato The Grounds, il mercato della Carriera rinnovato e la nuova FUT Gallery. Electronic Arts ha ufficializzato EA Sports FC 27: primo trailer pubblicato e uscita mondiale fissata al 25 settembre 2026, su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo, con le edizioni Ultimate che permetteranno di scendere in campo già dal 18 settembre. La presentazione del 23 luglio ha messo in fila le novità della stagione, tre su tutte: The Grounds, un ambiente sociale dedicato al calcio, il mercato dei trasferimenti ricostruito nella Carriera allenatore e la FUT Gallery per Football Ultimate Team. Data d’uscita e piattaforme. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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EA SPORTS FC 27™ Launch Trailer | PS5

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