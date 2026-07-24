EA Sports FC 27 è ufficiale | trailer e tutte le novità

Da game-experience.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

EA Sports FC 27 sarà disponibile a partire da settembre. La società ha pubblicato un trailer che mostra le principali novità, tra cui il nuovo mercato chiamato The Grounds, il rinnovato sistema di gestione della carriera e la FUT Gallery aggiornata. Non sono stati comunicati dettagli sui cambiamenti specifici, ma sono stati annunciati nuovi contenuti e funzionalità che arriveranno con il gioco. La data di uscita ufficiale e ulteriori informazioni saranno divulgate prossimamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Electronic Arts ha fissato il debutto a settembre e presentato The Grounds, il mercato della Carriera rinnovato e la nuova FUT Gallery. Electronic Arts ha ufficializzato EA Sports FC 27: primo trailer pubblicato e uscita mondiale fissata al 25 settembre 2026, su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo, con le edizioni Ultimate che permetteranno di scendere in campo già dal 18 settembre. La presentazione del 23 luglio ha messo in fila le novità della stagione, tre su tutte: The Grounds, un ambiente sociale dedicato al calcio, il mercato dei trasferimenti ricostruito nella Carriera allenatore e la FUT Gallery per Football Ultimate Team. Data d’uscita e piattaforme. 🔗 Leggi su Game-experience.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

EA SPORTS FC 27™ Launch Trailer | PS5

Video EA SPORTS FC 27™ Launch Trailer | PS5

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: EA Sports FC 27 è ufficiale: trailer, uscita e tutte le novità

EA Sports FC 27: mostrato il primo trailer ufficiale di Gameplay! [VIDEO]EA Sports ha pubblicato il primo trailer ufficiale del gameplay di EA Sports FC 27.

Temi più discussi: EA Sports FC 27 rivela la copertina della Standard Edition e accenna ad una modalità open world; EA Sports FC 27 si presenta con un trailer ufficiale che annuncia data di uscita e nuove caratteristiche; EA Sports FC 27 si avvicina: leak rivela data d'uscita, piattaforme e prezzo al lancio; EA Sports FC 27, ecco il volto della Ultimate Edition.

ea sports fc 27 ufficialeEA Sports FC 27 si presenta con un trailer ufficiale che annuncia data di uscita e nuove caratteristicheElectronic Arts ha annunciato oggi in via ufficiale EA Sports FC 27 con un primo trailer di presentazione, la data di uscita e i giocatori di copertina per questa nuova edizione della celebre simulazi ... msn.com

ea sports fc 27 ufficialeMbappé torna sulla copertina di FC 27 Ultimate Edition, reveal ufficiale in arrivoEA presenta FC 27 e conferma Kylian Mbappé sulla cover della Ultimate Edition. Tutte le informazioni sulla presentazione della nuova edizione del famoso gioco di calcio, in programma il 23 luglio ... skuola.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web