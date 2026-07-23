EA Sports ha reso disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa in EA FC Ultimate Team, dedicata a Johan Cruyff. La sfida riguarda l’Icona “Grandi del Calcio” con un punteggio complessivo di 97. La SBC permette ai giocatori di ottenere questa versione speciale dell’ex calciatore attraverso il completamento di determinati obiettivi e requisiti stabiliti dal gioco. La disponibilità è stata annunciata ufficialmente e rimarrà attiva per un periodo limitato.

EA Sports ha rilasciato una delle Sfide Creazione Rosa (SBC) più attese dell’intero ciclo di vita di Ultimate Team: l’Icona “Grandi del Calcio” (Greats of the Game) di Johan Cruyff, con un OVR di 97. Il leggendario olandese si presenta con statistiche mostruose, la combinazione d’oro 5 Mosse Abilità 5 Piede Debole e l’upgrade ai ruoli tattici Plus Plus ( ). Di seguito l’analisi completa dei requisiti, dei costi delle rose e delle caratteristiche della carta. Scheda Tecnica e Statistiche. Cruyff si conferma una delle carte più letali e versatili dell’intero gioco, utilizzabile sia come COC (Trequartista) che come ATT (Punta Centrale).. Attribute Details. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - EA FC Ultimate Team: disponibile la SBC Icona “Grandi del Calcio” di Johan Cruyff (97 OVR)

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