La polizia costaricana ha catturato il criminale più ricercato nel paese, conosciuto come “Diablo”. L’uomo, di 41 anni, era anche nel mirino delle autorità degli Stati Uniti, che avevano emesso una taglia. È accusato di traffico di droga, omicidio, riciclaggio di denaro e rapina. La cattura è stata confermata dalle forze dell’ordine locali.

La polizia costaricana ha arrestato Alejandro Arias, il criminale più ricercato della Costa Rica, conosciuto come “Diablo” (in italiano, diavolo). Ha 41 anni ed è accusato di numerosi reati tra cui traffico di droga, omicidio, riciclaggio di denaro e rapina. Era ricercato anche dagli Stati Uniti, dove è ritenuto a capo di un gruppo criminale internazionale: nel 2025 la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti (DEA), l’agenzia federale che si occupa del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari a chi avesse dato informazioni utili per la sua cattura. Il direttore dell’Agenzia di investigazione Giudiziaria (OIJ ), Michael Soto, ha detto che Arias è stato arrestato a San Bernardino de Sarapiquí, nella provincia di Heredia, a nordest della capitale San José. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È stato arrestato il criminale più ricercato in Costa Rica, su anche gli Stati Uniti avevano messo una taglia

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Siderno, arrestato Francesco Costa: irreperibile da novembre 25, ricercato per traffico stupefacenti

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