È stato arrestato il nipote di “El Chapo” Guzmán, ricercato negli Stati Uniti e coinvolto nel narcotraffico del cartello di Sinaloa. L’arresto è stato comunicato dal ministro della Sicurezza, che ha specificato come l’indagato sia Isai Martinez Zepeda. Su di lui pende un mandato di estradizione statunitense. La notizia rappresenta un’ulteriore azione contro il traffico di droga in Messico.

Duro colpo per il narcotraffico messicano del cartello di Sinaloa. Il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, ha annunciato la cattura del nipote del signore della droga “ El Chapo” Guzmán: si tratta di Isai Martinez Zepeda, su cui pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti. Pochi giorni prima le autorità avevano arrestato Iván Archivaldo e Jesús Alfredo Guzmán Salazar, i figli di “ El Chapo ” e attuali capi della fazione dei “Chapitos”. Un momento di profonda debolezza per il cartello di Sinaloa, alle prese con una lotta intestina con la fazione dei “Mayos” e il leader Guzmán che sta scontando una condanna all’ergastolo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il nipote di “El Chapo” Guzmán, il signore della droga in Messico: è ricercato negli Stati Uniti

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IL FIGLIO DI EL CHAPO : Il CEO DEL FENTANIL! CHI COMANDA DAVVERO IL CARTELLO DI SINALOA

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