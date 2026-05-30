Lionel Messi ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del calcio negli Stati Uniti, diventando un punto di riferimento per le squadre avversarie della MLS. La sua presenza sta portando le squadre a confrontarsi con livelli di competitività più elevati, spingendo gli avversari a scoprire cosa significa giocare al massimo livello. Un allenatore ha commentato che Messi sta elevando gli standard del calcio nel paese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Tutti gli occhi saranno puntati sul Nord America quest’estate, mentre gli Stati Uniti, insieme a Canada e Messico, si preparano a ospitare la Coppa del Mondo. Essere un paese ospitante della Coppa del Mondo porta con sé un diverso tipo di pressione e spetterà a Mauricio Pochettino assumersi la responsabilità dei futuri tifosi di casa quest’estate. L’argentino ha assunto la guida dell’USMNT quattro mesi dopo aver lasciato il Chelsea per quello che è il suo primo assaggio di gestione internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Lionel Messi è stato fondamentale per la crescita del calcio negli Stati Uniti. È un punto di riferimento per gli avversari della MLS, mentre scoprono cosa significa competere veramente’ Mauricio Pochettino su come Messi sta alzando gli standard negli Stati Uniti

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