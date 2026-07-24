È morta Chris Anne Affleck la mamma di Ben e Casey Affleck Aveva un tumore al pancreas i medici a dicembre le avevano dato pochi mesi di vita

Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben e Casey Affleck, è morta lo scorso 2 giugno a 83 anni. Era affetta da un tumore al pancreas, e i medici avevano stimato pochi mesi di vita a dicembre. La sua morte è stata annunciata recentemente dai media statunitensi.

È morta Chris Anne Affleck, madre dei celebri attori Ben e Casey Affleck. Aveva 83 anni ed era malata di cancro al pancreas. La scomparsa è avvenuta lo scorso 2 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore, come riferito dai principali media statunitensi. La diagnosi di cancro è arrivata a dicembre dell’anno scorso ed il verdetto dei medici non ha lasciato speranza, prevedendo solo pochi mesi di vita. Nata Christopher Anne Boldt a New York nel dicembre del 1942, la madre dei due attori, laureata ad Harvard, ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento nelle scuole pubbliche. È andata in pensione nel 2008 dopo 35... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ben and Casey Afflecks mother dies at 83

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