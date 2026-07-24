È morta Chris Anne Affleck la mamma di Ben e Casey Affleck Aveva un tumore al pancreas i medici a dicembre le avevano dato pochi mesi di vita
Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben e Casey Affleck, è morta lo scorso 2 giugno a 83 anni. Era affetta da un tumore al pancreas, e i medici avevano stimato pochi mesi di vita a dicembre. La sua morte è stata annunciata recentemente dai media statunitensi.
È morta Chris Anne Affleck, madre dei celebri attori Ben e Casey Affleck. Aveva 83 anni ed era malata di cancro al pancreas. La scomparsa è avvenuta lo scorso 2 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore, come riferito dai principali media statunitensi. La diagnosi di cancro è arrivata a dicembre dell’anno scorso ed il verdetto dei medici non ha lasciato speranza, prevedendo solo pochi mesi di vita. Nata Christopher Anne Boldt a New York nel dicembre del 1942, la madre dei due attori, laureata ad Harvard, ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento nelle scuole pubbliche. È andata in pensione nel 2008 dopo 35... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ben and Casey Afflecks mother dies at 83
Notizie e thread social correlati
Morta Chris Affleck, la mamma di Ben e Casey: ha realizzato il suo ultimo desiderioChris Anne Affleck, madre di due attori noti, è deceduta il 2 giugno 2026 all’età di 83 anni.
Lutto per Ben Affleck, morta la mamma ChrisL’attrice e madre di Ben Affleck, Chris Anne Affleck, è deceduta all’età di 83 anni dopo aver combattuto un tumore al pancreas.
Temi più discussi: Addio a Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben e Casey; Brenda Fricker, morta l'attrice premio Oscar: era la Signora dei Piccioni di Mamma ho perso l'aereo 2; Anche Vivienne si è rivolta al tribunale per il cambio cognome, la figlia di Angelina Jolie cancella papà Brad Pitt; Carburanti, benzina al massimo del 2026: prezzi verso 1,97 euro al litro.
È morta Chris Anne Affleck, madre di Ben e Casey: il suo ultimo desiderio si è avverato due giorni prima wonderchannel.it/e-morta-chris-… x.com
È morta il 2 giugno, all'età di 83 anni, Chris Anne Affleck, madre dei premi Oscar Ben Affleck e Casey Affleck. La donna aveva ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas lo scorso dicembre. Da sempre sostenitrice della carriera dei suoi figli, nel 1998 accomp facebook
Nell'Odissea di Christopher Nolan (2026), Odisseo, interpretato da Matt Damon, è profondamente innamorato di sua moglie, Penelope, interpretata da Anne Hathaway. Purtroppo, la sua performance non è credibile, poiché sua moglie non è interpretata da Be reddit
È morta Chris Anne Affleck, mamma degli attori Ben e Casey Affleck: l'addio dopo una grave malattiaChris Anne Affleck, mamma di Ben Affleck e del fratello minore Casey, è morta all'età di 83 anni dopo aver lottato contro una grave malattia ... libero.it
Chris Anne Affleck, è morta la mamma di Ben e Casey. Era insegnante e attivistaAveva 83 anni. Negli anni Sessanta fece parte dei primi Freedom Riders, i volontari che sfidarono la segregazione razziale ... msn.com