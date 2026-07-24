È morta Chris Anne Affleck la madre degli attori Casey e Ben Affleck Era un’insegnante e un’attivista per i diritti civili
Chris Anne Affleck, madre degli attori Casey e Ben Affleck, è deceduta. Nata a New York nel dicembre del 1942, aveva lavorato come insegnante e attivista per i diritti civili. La sua vita si è concentrata su attività legate all’educazione e alle battaglie civili, mantenendo un profilo riservato rispetto alla famiglia e al pubblico.
Nata a New York nel dicembre del 1942, Chris Anne Affleck ha avuto una vita lontana dai riflettori, ma segnata da impegno civile e passione per l’educazione. Laureata ad Harvard, ha lavorato per 35 anni come insegnante nelle scuole pubbliche: è andata in pensione nel 2008. Era anche impegnata per i diritti civili: negli anni Sessanta era stata una delle Freedom Riders, il gruppo di attivisti che viaggiava negli Stati Uniti del Sud per protestare contro la segregazione razziale e sostenere l’integrazione. Chris Anne e l’ex marito Timothy Affleck hanno avuto il loro primo figlio, Ben, nel 1972. Tre anni dopo è nato Casey. Poco dopo la nascita del secondogenito la famiglia si è trasferita in Massachusetts, dove Chris ha continuato la sua carriera da insegnante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Lutto per gli attori Ben Affleck e Casey Affleck: la madre Chris Anne Affleck è morta
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