Firenze, 24 luglio 2026 – Le Pecore Elettriche sono arrivate a quota 900 puntate. Grazie a chi c’è stato fin qui e grazie a chi continuerà ad esserci. Detto questo, veniamo alla puntata di oggi. Si vede davvero che è iniziata la campagna elettorale per le Politiche del 2027. Ormai imperversano meme orribili, challenge in stile TikTok, sparate sopra le righe, battaglie giudiziarie trasformate in contese politiche, atti di sciacallaggio eccetera eccetera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È iniziata la campagna elettorale (e si vede)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È iniziata la campagna elettorale (e si vede)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ieri in Campania: si infiamma la campagna elettorale ad Avellino

Si chiude la campagna elettorale: Martella con Schlein e Skardy, Crosetto per VenturiniSi conclude la campagna elettorale nel comune di Venezia, con alcuni candidati che hanno partecipato a eventi e comizi pubblici.

Temi più discussi: Serie BKT 2026/27 | VERONESI TUTI QUANTI, inizia la campagna abbonamenti per la nuova stagione gialloblù!; Al via la campagna abbonamenti 2026/27; L’uva da tavola entra nel pieno della campagna con quotazioni in calo; Cremonese, al via la campagna abbonamenti 2026/27: 200 tessere in un’ora.

Alle ore 12:00 del 20 luglio è ufficialmente iniziata la fase 1.2 della campagna abbonamenti Solo la Roma. Il punto del battage è per coloro che hanno acquistato l’abbonamento per la stagione 25/26 di #SerieA tramite waiting list o vendita libera. #AS x.com

La mia campagna è appena iniziata e siamo già bloccati da cambiamenti di programma imprevisti. Qualche consiglio? reddit

In Kosovo è iniziata la campagna elettorale, il voto fra 10 giorniIn Kosovo è iniziata oggi la campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 7 giugno, il terzo ciclo elettorale che il Paese affronta in un anno e mezzo, dopo la crisi politica causata ... ansa.it

La campagna politica per il 2027 è già iniziata. E ha una parola d’ordineLa remigrazione, se da un lato rafforza Vannacci presso una parte dell'elettorato, dall'altro offre al centrosinistra l'opportunità di riattivare una ... repubblica.it