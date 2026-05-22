Si chiude la campagna elettorale | Martella con Schlein e Skardy Crosetto per Venturini

Si conclude la campagna elettorale nel comune di Venezia, con alcuni candidati che hanno partecipato a eventi e comizi pubblici. Martella ha incontrato Schlein e Skardy, mentre Crosetto ha sostenuto Venturini. Domani sarà il giorno in cui sarà vietata ogni forma di propaganda elettorale in vista delle elezioni previste per il 24 e 25 maggio. È l’ultimo giorno in cui si può svolgere attività di questo tipo prima dell’apertura del silenzio elettorale.

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Ultimo giorno di campagna elettorale nel comune di Venezia. O meglio l'ultimo in cui si può fare propaganda elettorale pubblicamente: domani scatterà il silenzio elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio. Sono oggi in programma quindi le feste, o comizi di chiusura, dei vari partiti e liste. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Foglietti con offese sulla sede elettorale di Venturini: «Vandalismo». Martella condannaNella notte qualcuno ha imbrattato la sede elettorale di Simone Venturini con alcune scritte ingiuriose, su fogli bianchi attaccati con lo scotch ai... Noi moderati chiude la campagna elettorale a Chieti con Maurizio LupiGiovedì 21 maggio il presidente nazionale di Noi moderati, Maurizio Lupi, sarà a Chieti per l’evento conclusivo della lista nella campagna elettorale... 1/2 Si sta chiudendo una bellissima campagna elettorale, in cui abbiamo raggiunto ogni angolo della città d’acqua e di terraferma. Per dare nuove energie a Venezia il 24 e 25 maggio barra AVS e scrivi CERVO in consiglio comunale (scheda azzurra)! x.com Siamo l'unico voto utile, rotto il muro: Ora! chiude la campagna al CandianiIl partito del candidato sindaco Michele Boldrin rivendica i risultati raggiunti: Partiti da zero. Abbiamo dimostrato che si può fare politica con serietà e un programma preciso, non basta l'ordinari ... veneziatoday.it Elezioni Consiglio Comunale Venezia, PD e la sua lista | LEGA e FDI attaccano: Una comunità che vuole rappresentare solo se stessa reddit Andrea Martella, a Mestre Schlein, Conte e Renzi per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistraVENEZIA - La campagna elettorale è agli sgoccioli: è l'ultima settimana prima del voto per eleggere il nuovo sindaco di Venezia. Per l'occasione i leader nazionali ... ilgazzettino.it