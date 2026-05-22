Si chiude la campagna elettorale | Martella con Schlein e Skardy Crosetto per Venturini
Si conclude la campagna elettorale nel comune di Venezia, con alcuni candidati che hanno partecipato a eventi e comizi pubblici. Martella ha incontrato Schlein e Skardy, mentre Crosetto ha sostenuto Venturini. Domani sarà il giorno in cui sarà vietata ogni forma di propaganda elettorale in vista delle elezioni previste per il 24 e 25 maggio. È l’ultimo giorno in cui si può svolgere attività di questo tipo prima dell’apertura del silenzio elettorale.
Ultimo giorno di campagna elettorale nel comune di Venezia. O meglio l'ultimo in cui si può fare propaganda elettorale pubblicamente: domani scatterà il silenzio elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio. Sono oggi in programma quindi le feste, o comizi di chiusura, dei vari partiti e liste. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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