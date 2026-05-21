Ieri in Campania | si infiamma la campagna elettorale ad Avellino

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 20 maggio 2026. Avellino – “ Il campo largo di oggi è diverso da due anni fa. E’ più forte, più compatto, più determinato a mandare a casa questo governo nazionale, dopo aver vinto la battaglia del referendum, E le destre saranno battute anche ad Avellino con il sindaco Nello Pizza”. A scaldare la piazza e a serrare i ranghi della coalizione di centrosinistra è arrivata ad Avellino la segretaria nazionale del Partito Democratico,  Elly Schlein. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo il nuovo nulla di fatto nelle trattative a seguito della  delocalizzazione  delle attività produttive della  Sirti di Benevento, ecco il nuovo sciopero ed una nuova riunione per quanto riguarda il futuro dei  19 dipendenti di contrada Pontecorvo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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