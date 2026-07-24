Pirlo ha guidato diverse squadre in carriera, passando dalla Serie A alla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti. Ha vinto due trofei e ottenuto una promozione, ma ha subito tre esoneri. La sua esperienza più lunga in panchina è durata 13 mesi.

Dalla Serie A alla Turchia, dalla Serie B al secondo livello del campionato degli Emirati Arabi Uniti. Tre esoneri e l'avventura più lunga durata appena 13 mesi. Le prime esperienze di Andrea Pirlo, candidato principale per succedere a Gattuso sulla panchina della Nazionale, sono state molto variegate. Dalla Juve al Fatih Faragumruk, dalla Sampdoria allo United Fc (dove tutt'ora è in carica): ecco com'è andata. Andrea Pirlo viene nominato allenatore della Juventus l'8 agosto del 2020, come successore di Maurizio Sarri, appena 9 giorni dopo essere stato scelto come tecnico della squadra Under 23. Sulla panchina bianconera,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due trofei, una promozione, tre esoneri: com'è andato fin qui Pirlo in panchina

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