K Sport in festa | promozione in Serie D e doppietta di trofei

La squadra ha appena conquistato la promozione in Serie D e ha anche vinto due trofei. Ora si apre il dibattito su chi sarà scelto come nuovo allenatore e quali saranno le modifiche alla gestione economica del club per affrontare la categoria superiore. La società sta valutando le varie opzioni, mentre i tifosi attendono novità ufficiali sui prossimi passi. La campagna di rafforzamento della rosa è già in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sarà il tecnico incaricato di guidare la squadra in Serie D?. Come cambierà la gestione economica del club per il nuovo campionato?. Quali sono i pilastri che hanno permesso questa doppia vittoria?. Perché il salto di categoria impatterà sul tessuto sociale locale?.? In Breve Festeggiamenti a Morciola con i sindaci Palmiro Ucchielli e Gianni Angelini.. La dirigenza punta sulla conferma tecnica dell'allenatore Beppe Magi.. Sponsor Fab e famiglia Sperandio hanno garantito stabilità al progetto.. Il salto in Serie D coinvolgerà i comuni di Vallefoglia e Petriano.. Lunedì sera a Morciola, sul campo sintetico della K Sport Montecchio Gallo, la squadra ha festeggiato il traguardo dell’Eccellenza insieme ai sindaci Palmiro Ucchielli di Vallefoglia e Gianni Angelini di Petriano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - K Sport in festa: promozione in Serie D e doppietta di trofei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ginnastica Petrarca, doppietta vincente in Serie C: la promozione in B è a un passoProsegue senza intoppi il cammino della Ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di Serie C di Artistica Maschile. Serie C, Barletta e Folgore Caratese in festa! Doppia promozione storica dalla Serie DMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Argomenti più discussi: K-Sport Montecchio Gallo festeggia a Morciola la promozione in Serie D; K Sport, sfumata la ciliegina. Ma è stata una stagione top; K-Sport di nuovo in campo: ciliegina Coppa Italia pregustando la torta del campionato; Tabellino partita K Sport Montecchio Gallo vs Alessandria Calcio. K-Sport Montecchio Gallo in festa per la Serie D, Morciola celebra una promozione storica ift.tt/HcxQd9t x.com Anyone else find themselves a functioning loner? Fairly successful at work but just never made a friend when I moved out here reddit K-Sport Montecchio Gallo promosso in Serie D, squadra e staff ricevuti dai sindaci Ucchielli e AngeliniContinua la festa per la promozione in Serie D. Le Amministrazioni comunali di Vallefoglia e Petriano hanno ricevuto nella Sala del Consiglio ... msn.com