Kabel top è qui la storia Due set per la promozione

Notizia in breve

Due set sono stati giocati domenica alla palestra dell’Istituto Gramsci-Keynes di Prato, in occasione di una partita che ha visto la promozione in serie B. La gara si è conclusa con la vittoria di una delle squadre, che ha festeggiato la promozione con i propri tifosi presenti. La partita ha attirato un buon numero di spettatori, e il risultato ha permesso alla squadra di salire di categoria.