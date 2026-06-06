Kabel top è qui la storia Due set per la promozione
Due set sono stati giocati domenica alla palestra dell’Istituto Gramsci-Keynes di Prato, in occasione di una partita che ha visto la promozione in serie B. La gara si è conclusa con la vittoria di una delle squadre, che ha festeggiato la promozione con i propri tifosi presenti. La partita ha attirato un buon numero di spettatori, e il risultato ha permesso alla squadra di salire di categoria.
Due set per festeggiare la promozione in serie B. Domenica per cuori forti alla palestra dell’Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Domani (alle 20.30, arbitri Viviani e Pagliaro) la Kabel di Mirko Novelli ed il Firenze Ovest di Roberto Latini si sfidano per la finale play off del torneo di Serie C maschile, con in palio la promozione nella categoria nazionale. Si riparte dal 3-0 con cui Prato si è imposta la settimana scorsa a Brozzi e quindi con la necessità assoluta, per il Firenze Ovest, di conquistare una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1) per strappare il diritto al golden set. La Kabel sa di dover vincere almeno due set per chiudere i conti senza quella terribile lotteria finale del golden set a 15 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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