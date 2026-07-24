Due donne di Cesenatico sono state premiate durante la finale della 33ª edizione di “Miss Mamma Italiana Gold 2026”, tenutasi lo scorso fine settimana all’hotel Internazionale di Abano Terme. La manifestazione, organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli in collaborazione con un’associazione locale, ha visto le fasi finali svolgersi nel contesto di un evento dedicato alle mamme.

Lo scorso fine settimana all’hotel Internazionale di Abano Terme, organizzate dalla Società Te.Ma Spettacoli, in collaborazione con l’Associazione OSA di Abano Terme, si sono svolte le fasi finali della 33° edizione di “ Miss Mamma Italiana Gold 2026 ”. Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 2545 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 30 luglio al 2 agosto a Bellaria - Riviera Romagnola), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dall’11 al 13 settembre a San Mauro Mare - Riviera Romagnola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due signore cesenati premiate a ’Miss Mamma italiana Gold 2026’

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