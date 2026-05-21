Miss Mamma Italiana sbarca ad Adelfia | premiate due signore baresi
A Adelfia si sono svolte le prime fasi della selezione per la 33ª edizione di “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale dedicato a donne con figli. Durante l’evento, due signore della provincia di Bari sono state premiate come rappresentanti locali. La manifestazione è organizzata dalla stessa struttura che cura il concorso, che coinvolge varie città italiane nel percorso di selezione per l’edizione 2026. La competizione mira a valorizzare la bellezza e la simpatia tra le mamme italiane.
Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Miss Mamma in poesia 2026, in 32 sfoderano la 'vena poetica': premiate tre signore cesenatiLe premiazioni, sono state fatte dal presidente di giuria, il giornalista e scrittore Davide Buratti, da Ada Di Campi, la prima donna poliziotta...
Miss Mamma Italiana 2026: trionfo di bellezza e talento ad AnconaLa provincia di Ancona si è distinta nel dei concorsi nazionali di bellezza con una presenza massiccia durante le recenti selezioni per Miss Mamma...
Miss Mamma Italiana 2026 : premi a tre signore venezianeSi è svolta domenica 17 maggio, presso il Teatro Comunale di Frassinelle Polesine, la selezione per il concorso Miss Mamma Italiana 2026. Giunto alla sua 33° edizione, il concorso è un evento che ce ... lavocedivenezia.it
Ilva Sarti di San Mauro Pascoli è Miss Mamma italiana EvergreenProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di ... ilrestodelcarlino.it