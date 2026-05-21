Miss Mamma Italiana sbarca ad Adelfia | premiate due signore baresi

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Adelfia si sono svolte le prime fasi della selezione per la 33ª edizione di “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale dedicato a donne con figli. Durante l’evento, due signore della provincia di Bari sono state premiate come rappresentanti locali. La manifestazione è organizzata dalla stessa struttura che cura il concorso, che coinvolge varie città italiane nel percorso di selezione per l’edizione 2026. La competizione mira a valorizzare la bellezza e la simpatia tra le mamme italiane.

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Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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