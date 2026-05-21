Miss Mamma Italiana sbarca ad Adelfia | premiate due signore baresi

A Adelfia si sono svolte le prime fasi della selezione per la 33ª edizione di “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale dedicato a donne con figli. Durante l’evento, due signore della provincia di Bari sono state premiate come rappresentanti locali. La manifestazione è organizzata dalla stessa struttura che cura il concorso, che coinvolge varie città italiane nel percorso di selezione per l’edizione 2026. La competizione mira a valorizzare la bellezza e la simpatia tra le mamme italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui