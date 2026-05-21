Miss Mamma Italiana 2026 | la pordenonese Valeria de Paoli è Miss Mamma Sportiva

Valeria de Paoli è Miss Mamma Sportiva. L'impiegata di 34 anni, mamma di Elisabetta e Cristiano, di 4 anni e 11 mesi, è stata premiata domenica 17 maggio al Teatro Comunale di Frassinelle Polesine, in provincia di Rovigo, durante una delle selezioni di "Miss Mamma Italiana edizione 2026", il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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