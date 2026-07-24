Due randagi in Comune ma fuori il branco chiede risposte
Il vicesindaco di Arezzo ha pubblicato un video sui social in cui si riferisce a due randagi in Comune, accompagnato dal sindaco. Il video mostra i due cani senza casa nel cortile dell’edificio pubblico, mentre il branco di cani chiede risposte. La scena si svolge all’interno di un’area comunale, senza ulteriori dettagli sulle azioni successive o sui provvedimenti adottati.
“Due randagi in Comune”. Così il vicesindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, ha intitolato il video pubblicato sui social insieme al sindaco Marcello Comanducci. Nel filmato i due mostrano il loro pranzo di lavoro: niente ostriche, caviale o camerieri in livrea, ma una pizza sfoglia consumata in pochi minuti. “Ora ci facciamo mettere un paio di brandine, dato che siamo qui quasi ventiquattr’ore su ventiquattro”, scherza Gamurrini, spiegando che dopo cinque minuti di pausa si riparte con le riunioni.? Poi la promessa: “Con calma vi si dice su cosa si lavora”. Ed è proprio quel “con calma” che ha acceso la miccia. Perché ad Arezzo ci sono cantieri che, secondo molti cittadini, di calma ne hanno già avuta parecchia. 🔗 Leggi su Lortica.it
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