Ciclista aggredito da branco | accalappiati cinque cani randagi su sei

Oggi, tra le 8:30 e le 12:00, le autorità sanitarie della provincia di Brindisi hanno catturato cinque dei sei cani randagi segnalati nelle campagne di Ceglie Messapica, dove un ciclista era stato aggredito venerdì 1 maggio. Le operazioni di accalappiamento sono state condotte dall’Asl locale, che ha agito in risposta alla segnalazione ricevuta. I cani rimasti ancora liberi non sono stati ancora individuati.

CEGLIE MESSAPICA - Nella giornata odierna, dalle ore 8:30 alle 12:00, l’Asl di Brindisi ha condotto le operazioni di accalappiamento del branco di cani segnalato per l’aggressione al ciclista venerdì 1 maggio, nelle campagne di Ceglie Messapica.La notizia è stata comunicata dall'amministrazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Cani randagi nell'agro: il branco che aveva aggredito il ciclista si è spostatoCEGLIE MESSAPICA - Si continua a monitorare gli spostamenti del branco di cani randagi che una settimana fa ha aggredito un ciclista, in agro di... Aggredita da un branco di cinque cani, paura per una escursionista su Monte GalloIl Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto insieme a un elicottero dell'Aeronautica militare per salvare una escursionista svizzera di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ciclista aggredito dai cani, il sindaco lancia l'allarme: Evitate queste zone; Cani randagi nell'agro: il branco che aveva aggredito il ciclista si è spostato.