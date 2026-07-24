Nelle ultime 24 ore si sono verificati quattro decessi sul lavoro, due dei quali tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Tra le vittime ci sono un giovane di 18 anni e un uomo di 47, entrambi deceduti in due diverse località. Le morti si sono verificate tra Nuoro e Roma, senza altri dettagli sui luoghi specifici o le cause degli incidenti.

Altri due morti sul lavoro nel giro di 24 ore a Nuoro e Roma. Gli operai, di 18 e 47 anni, hanno perso la vita tra il pomeriggio di ieri giovedì 23 e la mattina di oggi venerdì 24 luglio. Il primo è stato colpito dalle forche del muletto, manovrato da un collega, mentre era al lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, l’altro invece è stato schiacciato da un macchinario. Il 18enne, Fabrizio Pittalis, stava lavorava nella sede dell’azienda in località S’Infurcau, ai confini tra Oniferi e Orotelli, in provincia di Nuoro. L’ultimo, tragico, incidente sul lavoro è avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 6. Pittalis è stato subito soccorso dai colleghi, ma all’arrivo degli operatori del 118, per lui non c’è stato più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due morti sul lavoro nel giro di 24 ore: perdono la vita un 18enne e 47enne

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RAI1 TG1 - Incidenti sul lavoro, tre morti in un giorno - (27-05-2026)

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Incidente sul lavoro a Roma e nel Nuorese: morti due operai #incidentelavoro x.com

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