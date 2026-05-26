Due incidenti sul lavoro in poche ore in Toscana e Emilia-Romagna hanno causato la morte di due operai. A Altopascio, un uomo di 30 anni è stato schiacciato da una pressa, mentre a Cavriago un lavoratore non ancora identificato è stato investito da un muletto. Entrambi gli incidenti sono stati segnalati alle autorità competenti, che stanno indagando sulle cause. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze specifiche degli incidenti.

Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano., Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro, mentre la Procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto., L'incidente di Lucca si è verificato intorno alle 11. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morti sul lavoro in Toscana ed Emilia-Romagna: due operai schiacciati da pressa e muletto nel giro di poche ore

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