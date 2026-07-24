Due morti sul lavoro in meno di 24 ore | un ragazzo di 18 anni a Oniferi un uomo di 47 nella periferia di Roma

Alle prime ore di questa mattina, un giovane di 18 anni è morto in un impianto di trattamento rifiuti a Oniferi, nel Nuorese, dopo un incidente sul lavoro. Ieri pomeriggio, un uomo di 47 anni ha perso la vita a Roma, nel quartiere della Romanina, quando la spazzatrice che stava riparando si è ribaltata. Due incidenti mortali in meno di 24 ore.

Due morti sul lavoro in meno di 24 ore. Un operaio di 18 anni è morto all'alba di oggi in un impianto di trattamento rifiuti a Oniferi, nel Nuorese; ieri pomeriggio un operaio di 47 anni era rimasto ucciso a Roma, nel quartiere della Romanina, dal ribaltamento della spazzatrice che stava riparando. In entrambi i casi le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti. Oniferi, muore a 18 anni nell'impianto rifiuti di S'Infurcau Un operaio di 18 anni è morto questa mattina all'alba in un incidente sul lavoro nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in località S'Infurcau, nel territorio di Oniferi (Nuoro). La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Due morti sul lavoro in meno di 48 ore a Bellizzi e Sicignano degli Alburni, la denuncia Cisal

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Incidente sul lavoro a Roma e nel Nuorese: morti due operai #incidentelavoro x.com

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