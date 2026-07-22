Due lavoratori morti nei cantieri in meno di 24 ore | a Latina l’edilizia si ferma

Notizia in breve

Due operai sono deceduti a meno di 24 ore di distanza mentre lavoravano in due diversi cantieri di Latina. Entrambi sono stati colti da un malore durante l’attività, senza altre cause apparenti. La notizia ha portato alla sospensione delle attività edili nella zona. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di ciascun incidente. Nessuna informazione aggiuntiva sui loro ruoli o sulle condizioni di lavoro è ancora stata diffusa.