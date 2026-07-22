Due lavoratori morti nei cantieri in meno di 24 ore | a Latina l’edilizia si ferma
Due operai sono deceduti a meno di 24 ore di distanza mentre lavoravano in due diversi cantieri di Latina. Entrambi sono stati colti da un malore durante l’attività, senza altre cause apparenti. La notizia ha portato alla sospensione delle attività edili nella zona. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di ciascun incidente. Nessuna informazione aggiuntiva sui loro ruoli o sulle condizioni di lavoro è ancora stata diffusa.
Latina, 22 luglio 2026 – Due lavoratori morti a meno di 24 ore di distanza dopo essere stati colti da un malore mentre svolgevano le proprie mansioni nei cantieri di Latina. Una doppia tragedia che ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero dell’intero settore edile e a chiedere interventi immediati contro i rischi legati alle temperature estreme. Le cause dei decessi dovranno essere chiarite dagli accertamenti delle autorità competenti. Cgil e Ugl richiamano però l’attenzione sulle condizioni climatiche registrate nei giorni delle tragedie, quando il territorio pontino era interessato da un livello elevato di rischio per il caldo. Latina, sciopero degli edili venerdì 24 luglio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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