Lucca inferno carcere | due detenuti morti in meno di 24 ore

Nel carcere di Lucca sono morte due persone in meno di ventiquattro ore. La struttura è nota per le sue condizioni difficili e si trova al centro dell’attenzione dopo il doppio decesso avvenuto nel giro di un giorno.

Lucca, 17 luglio 2026 – Due morti in meno di ventiquattro ore nel carcere di Lucca. Una tragedia che riporta al centro dell’attenzione la casa circondariale San Giorgio, da tempo alle prese con condizioni difficili. I due decessi. Il primo decesso risale a mercoledì mattina. Un giovane detenuto di 24 anni, di origine straniera, arrivato in città appena due settimane fa dopo un arresto avvenuto a Viareggio, è stato trovato impiccato nella sua cella. Secondo una prima ricostruzione avrebbe utilizzato alcune strisce ricavate da un lenzuolo, fissandole all’inferriata della finestra. Poco meno di ventiquattro ore dopo, un secondo detenuto, un trentacinquenne di nazionalità somala, è stato trovato senza vita nel letto dal compagno di cella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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