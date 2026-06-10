Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono stati inviati in volo per intercettare un aereo privato proveniente dalla Germania, che aveva interrotto le comunicazioni radio. L'intercettazione si è verificata nei cieli di Ancona, con i velivoli che hanno attivato la procedura di scramble. Non sono stati segnalati danni o incidenti durante l'operazione. La presenza dell'aereo senza comunicazioni ha generato allarme tra le forze di sorveglianza italiane.

Allarme nei cieli dell'Italia, dove due Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare sono stati costretti ad attivare la procedura dello " scramble " per intercettare un misterioso velivolo privato proveniente dalla Germania che aveva completamente interrotto le comunicazioni radio. Stando a quanto riferito dalla stessa Aeronautica Militare, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno. Sono all'incirca le 18.30, quando dal Combined Air Operations Centre (CAOC) della Nato di Torrejón, in Spagna, parte l'ordine di attivazione della procedura d'emergenza, che scatta in genere in tutti quei casi nei quali risulta necessario far decollare prontamente dei caccia con l'obiettivo di intercettare un velivolo che potrebbe rivelarsi pericoloso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme nei cieli di Ancona: due Eurofighter intercettano aereo "fantasma"

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