In tre giorni, due bagnanti sono stati morsi in mare nel Cilento, a Pioppi e Palinuro. Entrambi hanno subito ferite profonde al polpaccio e abbondante perdita di sangue. Le dinamiche degli incidenti sono simili e stanno sollevando dubbi sull'animale responsabile. Nessuna delle due persone ha riportato ferite letali. Le autorità stanno indagando sulla natura delle creature coinvolte.

Due episodi ravvicinati, entrambi con dinamiche simili, stanno alimentando interrogativi tra bagnanti ed esperti lungo la costa del Cilento. Nel giro di tre giorni, due persone sono rimaste ferite mentre facevano il bagno nelle acque di Pioppi e Palinuro, riportando profonde lesioni al polpaccio e una significativa perdita di sangue. L'ultimo caso si è verificato nella zona delle Saline, a Palinuro, dove un uomo di 76 anni è stato morso mentre si trovava in acqua. Nonostante la ferita, è riuscito a raggiungere la riva, dove è stato soccorso dai bagnini, che gli hanno prestato le prime cure prima dell'arrivo del personale sanitario. Successivamente è stato affidato al presidio di emergenza territoriale per le medicazioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Due bagnanti morsi in mare in tre giorni nel Cilento: mistero sull'animale responsabile

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Cilento, due bagnanti feriti da morsi in mare tra Pioppi e Palinuro: si cerca la specie responsabileDue bagnanti sono stati feriti da morsi in mare tra Pioppi e Palinuro, in Cilento, in due episodi distinti avvenuti in tre giorni.

Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in CilentoDue persone sono state ferite al polpaccio durante il bagno in mare in Cilento, tra Pioppi e Palinuro.

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