Nelle prime ore di venerdì 24 luglio, due magazzini di un'azienda di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nell'area di San Pietroburgo. L'attacco ha causato incendi che hanno richiesto l'intervento delle difese aeree locali. L'evento si inserisce nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi che coinvolgono obiettivi al di fuori del fronte. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle eventuali vittime.

La guerra tra Russia e Ucraina continua a estendersi ben oltre la linea del fronte. Nelle prime ore di venerdì 24 luglio, due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da un attacco con droni nell’area di San Pietroburgo, provocando incendi e costringendo le autorità locali ad attivare le difese aeree. Al momento non risultano vittime, ma l’episodio conferma la crescente capacità dell’Ucraina di colpire obiettivi situati a centinaia di chilometri dal confine. Secondo quanto riferito dalle autorità russe e da diversi canali di informazione locali, l’attacco ha interessato strutture logistiche considerate strategiche per la distribuzione delle merci nell’area nord-occidentale della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Droni ucraini su San Pietroburgo: colpiti due magazzini, esplodono gli incendi

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Droni Ucraini su San Pietroburgo - Navi e impianti colpiti - aggiornamenti Ucraina e Medio Oriente

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