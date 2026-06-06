Ucraina massiccio attacco di droni ucraini su Mosca e San Pietroburgo Il Papa | Bisogna spingere sul negoziato

San Pietroburgo e la regione di Leningrado sono state colpite da un attacco di droni, con almeno cinque velivoli intercettati vicino a Mosca. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime. Il portavoce delle autorità russe ha confermato l’intercettazione dei dispositivi. Nel frattempo, il Papa ha dichiarato che bisogna spingere sul negoziato per risolvere il conflitto.

Nella notte pioggia di droni sulla Russia: decine di velivoli abbattuti tra la regione di Leningrado e l'area di Mosca. Intanto Papa Leone torna a chiedere uno sforzo diplomatico per fermare il conflitto: "Bisogna promuovere il negoziato". "Sono preoccupato per l'Ucraina. Ogni volta la situazione peggiora. Adesso anche negli Stati Uniti alcuni vogliono dare il loro appoggio. Sono già quattro anni e mezzo. Occorre trovare una soluzione", ha aggiunto salutando i giornalisti. Leone ha parlato anche del Libano: "Sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato. Stiamo cercando una risposta. La situazione è molto complessa". Un attacco effettuato tramite un drone dalle forze armate ucraine ha causato un incendio in un deposito di petrolio a Ust-Labinsk nella regione russa di Krasnodar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Mosca sotto attacco: i droni ucraini cambiano la guerra

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