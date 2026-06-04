Nella notte tra lunedì e martedì, un attacco di droni ucraini ha colpito un terminal petrolifero, aziende militari e navi a San Pietroburgo. L’operazione si è svolta nel primo giorno della rassegna di Davos in Russia. Il presidente ucraino ha definito l’attacco come la «risposta giusta» a obiettivi considerati legittimi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici alle strutture colpite.

Per Volodymyr Zelensky è stata la «risposta giusta» contro «obiettivi legittimi». Dopo la pioggia di fuoco che nella notte tra lunedì e martedì ha investito Kiev e Dnipro uccidendo 22 persone, il presidente ucraino ha deciso di reagire. Alle prime luci dell'alba, più di 350 droni sono stati diretti nel cuore del territorio russo. Alcuni sono riusciti a centrare un impianto a Tambov coinvolto nella produzione di sistemi di controllo per l'aviazione e la tecnologia missilistica. Nella zona del Donetsk occupato dai russi, un drone ucraino ha invece colpito un pulmino uccidendo otto persone. La Russia ha denunciato anche la morte di due pompieri a Smolensk. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - San Pietroburgo, maxi attacco di droni ucraini: colpiti terminal petrolio, aziende militari e navi. L'operazione nel primo giorno della Davos russa

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Ukrainian drones pound chemical plant, steel-mining company deep in Russia

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