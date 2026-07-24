Un incendio si è sviluppato a San Pietroburgo dopo che droni ucraini hanno attaccato i magazzini di Wildberries, un grande rivenditore russo. È la terza volta in sei giorni che i droni colpiscono questa sede, provocando un vasto incendio e sollevando preoccupazioni sulla presenza di componenti per l’esercito nei magazzini. Le autorità locali stanno gestendo le operazioni di spegnimento, mentre non sono stati ancora diffusi dettagli sulle eventuali vittime o danni.

Un’enorme colonna di fumo si alza sulla città di San Pietroburgo. Per la terza volta in sei giorni i droni ucraini hanno colpito i magazzini del gigante russo dell’e-commerce Wildberries, provocando un vasto incendio. Kiev ha ripetutamente preso di mira le strutture dell'” Amazon russa”, accusata di immagazzinare componenti per droni militari e di fornire supporto all’esercito russo. Secondo quanto riferito dalle autorità e dall’azienda, i droni hanno provocato un incendio che ha sprigionato colonne di fumo su San Pietroburgo. Tre persone sono rimaste ferite nell’attacco e circa 50 voli hanno subito ritardi all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni ucraini contro l'”Amazon russa” a San Pietroburgo: “Nei magazzini componenti per l’esercito”

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Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San Pietroburgo

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Temi più discussi: Russia, droni ucraini colpiscono due magazzini a San Pietroburgo; Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, magazzino in fiamme e 3 feriti; Ucraina attacca San Pietroburgo, droni contro gli stabilimenti dellAmazon russo’; Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme grande magazzino.

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