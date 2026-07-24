Due Eurofighter italiani e due F-16 della Romania sono decollati in allarme nelle prime ore di venerdì 24 luglio per intercettare un drone non identificato che aveva violato lo spazio aereo rumeno. Successivamente, il drone è stato abbattuto nei cieli della Romania, mentre gli aerei sono rimasti in volo nella zona. La missione rientra in un’operazione della NATO sul fianco orientale.

Nuova missione operativa per l’ Aeronautica Militare italiana sul fianco orientale della NATO. Nelle prime ore di venerdì 24 luglio, due Eurofighter Typhoon italiani e due F-16 dell’Aeronautica Militare rumena sono decollati in allarme per intercettare un drone non identificato che aveva violato lo spazio aereo della Romania. L’operazione si è conclusa con l’abbattimento del velivolo senza pilota, ma resta ancora da chiarire quale sistema d’arma abbia materialmente neutralizzato la minaccia. L’episodio conferma il crescente livello di tensione nell’area del Mar Nero, dove la NATO ha rafforzato negli ultimi anni il dispositivo di sorveglianza e difesa aerea per rispondere all’intensificarsi delle attività militari legate alla guerra in Ucraina e ai sempre più frequenti sconfinamenti di droni e missili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drone abbattuto nei cieli della Romania: in volo anche gli Eurofighter italiani, cosa è successo

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Drone downed in border area between Romania and Ukraine during Russia aerial attack

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