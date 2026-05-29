Un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, città nella parte orientale della Romania. L’incidente si è verificato senza che gli aerei da combattimento F-16 della NATO intervenissero per abbatterlo. La vicenda è ancora sotto inchiesta e i dettagli sull’accaduto non sono stati comunicati ufficialmente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali danni o feriti causati dall’attacco.

La vicenda del drone russo che ha colpito un palazzo residenziale a Galati, città situata nella parte orientale della Romania, deve ancora essere chiarita a dovere. Al netto dell'immediata e dura condanna della Nato, che ha definito il gesto di Mosca come sconsiderato al punto da poter innescare una pericolosa escalation, c'è chi si chiede perché l'Alleanza Atlantica non abbia intercettato la minaccia prima del suo ingresso nello spazio aereo di Bucarest. Certo, i caccia della Romania si sono alzati in volo ma senza abbattere il velivolo senza pilota che il Cremlino avrebbe inviato per colpire l'Ucraina. La Romania e il drone russo. La Nato ha espresso chiaramente la propria posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Drone russo in Romania: perché gli F-16 della Nato non l'hanno abbattuto

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Perché il drone non è stato abbattuto sopra Galai©

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'in Romania edificio colpito da un drone russo' - Ansa.it reddit

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