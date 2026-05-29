Drone russo in Romania | perché gli F-16 della Nato non l' hanno abbattuto

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, città nella parte orientale della Romania. L’incidente si è verificato senza che gli aerei da combattimento F-16 della NATO intervenissero per abbatterlo. La vicenda è ancora sotto inchiesta e i dettagli sull’accaduto non sono stati comunicati ufficialmente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali danni o feriti causati dall’attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vicenda del drone russo che ha colpito un palazzo residenziale a Galati, città situata nella parte orientale della Romania, deve ancora essere chiarita a dovere. Al netto dell'immediata e dura condanna della Nato, che ha definito il gesto di Mosca come sconsiderato al punto da poter innescare una pericolosa escalation, c'è chi si chiede perché l'Alleanza Atlantica non abbia intercettato la minaccia prima del suo ingresso nello spazio aereo di Bucarest. Certo, i caccia della Romania si sono alzati in volo ma senza abbattere il velivolo senza pilota che il Cremlino avrebbe inviato per colpire l'Ucraina. La Romania e il drone russo. La Nato ha espresso chiaramente la propria posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

drone russo in romania perch233 gli f 16 della nato non l hanno abbattuto
© Ilgiornale.it - Drone russo in Romania: perché gli F-16 della Nato non l'hanno abbattuto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Perché il drone non è stato abbattuto sopra Galai©

Video Perché il drone non è stato abbattuto sopra Gala?i??©

Notizie e thread social correlati

Perché gli F16 Nato non abbattuto il drone russo in Romania? I caccia in volo per 40 minuti (ma solo quattro per colpirlo)Un drone russo si è schiantato su un edificio residenziale di dieci piani a Gala?i, in Romania, causando un incendio e due feriti.

Leggi anche: Drone russo in Romania, l’ISPI sulla risposta della NATO: “Più protezione ma nessuno scontro aperto”

Temi più discussi: Ucraina, drone russo in Romania: 2 feriti. Bucarest: via console di Mosca. Cremlino: prenderemo contromisure; Romania, drone russo cade in territorio NATO: espulso console di Mosca; Un drone russo diretto in Ucraina ha colpito un condominio in Romania; Drone della Russia si schianta su palazzo in Romania, due feriti su suolo Nato.

drone russo in romaniaGuerra Ucraina, drone russo cade in Romania. Medvedev ai cittadini Ue: Sonni tranquilli finitiDichiarato un allarme aereo nella capitale dell'Ucraina Kiev e in diverse regioni a causa della minaccia di armi balistiche. Lo ha riferito l'Aeronautica militare delle Forze ... leggo.it

Un drone russo è caduto su un palazzo in Romania, espulso il console russo. Meloni: Atto gravissimoDue feriti. La Nato sposta armamenti di difesa aerei in Romania. Il presidente Dan: Il drone faceva parte di uno sciame diretto in Ucraina ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web