Due cani antidroga, Ritter e Tesla, sono stati impiegati nei parchi di Prato per individuare sostanze illegali. Gli agenti hanno condotto verifiche nelle zone verdi della città, cercando di contrastare lo spaccio e prevenire il degrado. Le operazioni sono state mirate e continuano, con l’obiettivo di identificare eventuali depositi di droga nascosti tra le aree verdi pubbliche. Non sono stati resi noti eventuali sequestri o arresti.

Prato, 24 luglio 2026 – Si intensifica il controllo nelle aree verdi pratesi per contrastare lo spaccio e prevenire situazioni di degrado. Protagonisti dell'ultima operazione della polizia locale sono stati gli agenti a quattro zampe, Ritter e Tesla, che grazie al loro fiuto hanno permesso il ritrovamento e il sequestro di sostanze stupefacenti in diversi punti sensibili di Prato. L'intervento rientra in una serie di controlli mirati disposti nei giorni scorsi. Gli agenti del nucleo cinofilo, supportati dai due cani poliziotto, hanno battuto a tappeto parchi, giardini pubblici e zone periferiche, riuscendo a individuare sostanze illecite abilmente occultate nel terreno e nella fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Lanazione.it - Droga nascosta nei parchi a Prato, in azione i cani antidroga Ritter e Tesla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Droga nascosta ovunque a Roma, negli slip, nelle scarpe e nei parchi: 7 pusher arrestatiA Roma, sette persone sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di spaccio di droga.

Pusher incastrato dai cani antidroga. La cocaina nascosta nella lavatriceUn pusher è stato arrestato dopo che i cani antidroga hanno trovato quasi 300 grammi di cocaina nascosta nel motore di una lavatrice nel box auto.

Temi più discussi: Sgominata rete di pusher. Sequestrati 10 chili di droga. Otto misure cautelari; Droga nascosta vicino al mercato e negozi irregolari, a Sestri Ponente controlli a tappeto della PL -; Latina, controlli in centro: droga sequestrata e denunciato un 25enne; Chili di droga e armi in macchina arrestato dalla Guardia di finanza.

Droga nascosta nei parchi a Prato, in azione i cani antidroga Ritter e TeslaLa polizia locale ha sequestrato sostanze stupefacenti in diverse aree verdi della città. Indagini in corso per risalire ai responsabili ... lanazione.it

Sgominata rete di pusher. Sequestrati 10 chili di droga. Otto misure cautelariUn anno di indagini della polizia di stato e appostamenti: 3 indagati in carcere. Tante le zone dello spaccio, nei parchi e vicino alle ferrovie, anche in provincia. msn.com