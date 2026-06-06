pusher incastrato dai cani antidroga la cocaina nascosta nella lavatrice

Notizia in breve

Un pusher è stato arrestato dopo che i cani antidroga hanno trovato quasi 300 grammi di cocaina nascosta nel motore di una lavatrice nel box auto. La sostanza stupefacente è stata scoperta durante una perquisizione. La droga era occultata all’interno del dispositivo, che si trovava nel garage di proprietà dell’uomo. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che ha sequestrato la cocaina e il veicolo.