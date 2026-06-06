Pusher incastrato dai cani antidroga La cocaina nascosta nella lavatrice
Un pusher è stato arrestato dopo che i cani antidroga hanno trovato quasi 300 grammi di cocaina nascosta nel motore di una lavatrice nel box auto. La sostanza stupefacente è stata scoperta durante una perquisizione. La droga era occultata all’interno del dispositivo, che si trovava nel garage di proprietà dell’uomo. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che ha sequestrato la cocaina e il veicolo.
Nascondeva quasi 300 grammi di cocaina all’interno del motore di una lavatrice custodita nel box auto. Per questo un 50enne è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno sequestrato circa 300 grammi di cocaina, suddivisi in due panetti, rinvenuti grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga. La sostanza era stata accuratamente occultata all’interno del motore di una lavatrice presente nel garage utilizzato dall’uomo, nel tentativo di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero, impegnati in un’attività di contrasto dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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