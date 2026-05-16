A Roma, sette persone sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di spaccio di droga. Gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste in vari luoghi, tra cui negli slip, nelle scarpe e nei parchi pubblici. Durante le operazioni sono stati individuati anche metodi di consegna e distribuzione del narcotico. Le indagini hanno portato alla scoperta di diversi nascondigli e sistemi usati per far arrivare la droga ai consumatori.

Sette persone sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti in diversi quartieri della Capitale. Gli arresti sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, che ha neutralizzato i pusher attivi tra i quadranti nord-ovest e sud-est di Roma, grazie a una serie di interventi mirati nelle ultime ore. Operazione antidroga nei quartieri della Capitale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo in vari quartieri di Roma, tra cui Appio, Tor Pignattara, Romanina, Primavalle e piazza Sempione. Gli agenti hanno individuato e smantellato diversi sistemi ingegnosi utilizzati dai pusher per nascondere la droga e renderla facilmente accessibile per il traffico e la vendita a cielo aperto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Droga nascosta ovunque a Roma, negli slip, nelle scarpe e nei parchi: 7 pusher arrestati

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Roma, arrestato con una pistola nascosta negli slip

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