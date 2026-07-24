Droga in un pacco di biscotti destinato ad un paziente in ospedale denunciato 55enne

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 55 anni è stato denunciato dopo aver tentato di introdurre cocaina in un ospedale. All’interno di un pacco di biscotti destinato a un paziente, sono stati trovati due ovuli contenenti droga. La spedizione è stata intercettata durante i controlli di sicurezza. La sostanza stupefacente era nascosta tra i biscotti, pronti per essere consegnati all’interno della struttura sanitaria. Gli agenti hanno sequestrato gli ovuli e avviato le indagini.

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Tempo di lettura: 2 minuti Prova ad introdurre due ovuli contenenti cocaina, nascosti in un pacco di biscotti, all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Scoperto, viene denunciato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Ad effettuare la scoperta i carabinieri della stazione di Licola, allertati dal personale in servizio presso il reparto di neurochirurgia del nosocomio puteolano.   Tutto è partito da controlli di routine effettuati dai sanitari su un paziente di 60 anni, a causa dell’evidente cambiamento del comportamento registrato dall’uomo nei giorni precedenti. Le analisi delle urine segnalavano la positività alla cocaina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

droga in un pacco di biscotti destinato ad un paziente in ospedale denunciato 55enne
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