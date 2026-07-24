droga in un pacco di biscotti destinato ad un paziente in ospedale denunciato 55enne

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dopo aver tentato di introdurre cocaina in un ospedale. All’interno di un pacco di biscotti destinato a un paziente, sono stati trovati due ovuli contenenti droga. La spedizione è stata intercettata durante i controlli di sicurezza. La sostanza stupefacente era nascosta tra i biscotti, pronti per essere consegnati all’interno della struttura sanitaria. Gli agenti hanno sequestrato gli ovuli e avviato le indagini.