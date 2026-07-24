Droga e armi scoperte a Fontanella dopo un incidente | arrestato 30enne

Dopo un incidente stradale a Fontanella, le forze dell'ordine hanno trovato quasi tre chili di droga, armi e attrezzature per il confezionamento. Un uomo di 30 anni è stato arrestato sul posto. La sostanza stupefacente era nascosta nel veicolo coinvolto nell’incidente. Sono state sequestrate anche diverse armi e materiali usati per il suddividere e preparare la droga. L’arrestato è stato portato in carcere.

Fontanella. Un banale incidente stradale ha portato alla scoperta di quasi tre chili di sostanze stupefacenti, oltre a diverse armi e materiale per il confezionamento della droga. Nella tarda serata del 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di Calcio hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. L’intervento ha avuto inizio intorno alle 17:30 in via della Conciliazione, dove una pattuglia dell’Arma è stata inviata dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a un incidente stradale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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