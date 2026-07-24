Armi e droga scoperte a Fontanella dopo un incidente | arrestato 30enne

Dopo un incidente stradale a Fontanella, le forze dell'ordine hanno trovato quasi tre chili di droga, diverse armi e materiale per il confezionamento. Un uomo di 30 anni è stato arrestato sul posto. La sostanza stupefacente e le armi sono state sequestrate. L’incidente ha portato alla perquisizione dell’auto e dell’abitazione dell’uomo, che sono stati trovati in possesso di quanto nascosto. Sono in corso approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Fontanella. Un banale incidente stradale ha portato alla scoperta di quasi tre chili di sostanze stupefacenti, oltre a diverse armi e materiale per il confezionamento della droga. Nella tarda serata del 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di Calcio hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. L’intervento ha avuto inizio intorno alle 17:30 in via della Conciliazione, dove una pattuglia dell’Arma è stata inviata dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a un incidente stradale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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