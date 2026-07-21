Dramma in centro a Como | bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio di oggi nel tratto del Tempio Voltiano, nelle acque antistanti i giardini a lago di Como. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16, dopo che la bambina non è riemersa dal lago, suscitando preoccupazioni per una possibile immersione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono notizie di rinvenimento.

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Como, 21 luglio 2026 – Una bimba di 10 anni, risulta scomparsa nelle acque antistanti i giardini a lago di Como, nel tratto del Tempio Voltiano. L'allarme è scattato intorno alle 16 di oggi, martedì 21 luglio, quando la bimba non è stata vista riemergere dal Lario, facendo subito temere che fosse stata inghiottita dall'acqua. L’intervento dei soccorritori. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori, assieme a personale sanitario del 118 e alla polizia. Stando a quanto riferito è stato inoltre chiamato l'elicottero, che sta perlustrando la zona dall'alto. L’area del Tempio Voltiano si trova in pieno centro, a pochi metri da piazza Cavour e dallo stadio Sinigaglia e dalla diga foranea (una passeggiata pedonale sull'acqua che termina con l'opera moderna The Life Electric di Daniel Libeskind). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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