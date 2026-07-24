Un elicottero dei Vigili del fuoco di Arezzo è decollato di notte per trasportare organi destinati a un centro trapianti in Piemonte. La richiesta d’urgenza è arrivata dalla centrale operativa del 118. Il volo, coordinato tra più squadre, ha permesso di trasferire gli organi nel minor tempo possibile. Nessuna informazione su eventuali dettagli del trapianto o sulla provenienza degli organi.

Una corsa contro il tempo, affidata alle pale di un elicottero e al lavoro coordinato di più squadre. Il nucleo elicotteri del comando dei Vigili del fuoco di Arezzo è stato allertato dalla centrale operativa del 118 per effettuare un trasporto urgente di organi destinati al Centro trapianti Piemonte di Torino. L’elicottero Drago è decollato alle 12.40 dalla piazzola dell’ospedale San Donato di Arezzo, con il supporto del personale della sede centrale dei Vigili del fuoco. Il velivolo ha preso la direzione di Genova, dove ad attenderlo ci sarà un altro equipaggio incaricato di proseguire il trasporto fino all’ospedale di Torino.... 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Drago decolla da Arezzo: corsa contro il tempo per trasportare organi destinati a un trapianto

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