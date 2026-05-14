Milano-Roma a tutta velocità | la corsa contro il tempo dei carabinieri per un trapianto

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri sono impegnati in una corsa contro il tempo tra Milano e Roma, con l’obiettivo di trasportare campioni biologici necessari per le analisi di un possibile trapianto di organi. La spedizione è arrivata nel cuore della notte per garantire la consegna nel minor tempo possibile. I campioni devono giungere in laboratorio entro un limite temporale preciso, per consentire le verifiche cliniche e procedere con le operazioni di prelievo. La priorità è quella di rispettare le tempistiche stabilite per la riuscita del trapianto.

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Una missione urgente: trasportare campioni biologici destinati agli accertamenti per un trapianto di organi. Nella serata di mercoledì 13 maggio di carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano sono partiti verso Roma a bordo di una supercar in dotazione all'Arma per consegnare i campioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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