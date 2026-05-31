Il governo ha stanziato 26 miliardi di euro per finanziare progetti di ricerca sulle terapie geniche e il trapianto di organi, con l’obiettivo di prolungare la vita umana. Secondo fonti ufficiali, l’investimento mira a sviluppare tecnologie avanzate per migliorare le possibilità di rigenerazione e sostituzione di tessuti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti, mentre le iniziative sono state presentate come parte di un piano di innovazione sanitaria.

Lucido di coppale e tirato come una cera di Madame Tussauds, Vladimir Putin ha un’ambizione che coltiva da anni: trattare il corpo come la nave di Teseo, da rinnovare un pezzo alla volta purché l’identità (del comando) resti intatta. Che sia un investimento sulla vita o sul potere, lo zar ha stanziato nel dossier per la longevità “Nuove tecnologie per la preservazione della salute” 26 miliardi di dollari. Comprende, ha elencato il Wall Street Journal, terapie geniche contro l’invecchiamento cellulare, biostampa 3D di tessuti, xenotrapianti dentro mini-maiali allevati per essere compatibili con l’uomo, organi coltivati in laboratorio entro il 2030: l’immortalità trattata come un appalto pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, terapie geniche e maiali per il trapianto di organi: 26 miliardi per la "vita eterna"

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Putin, Pig Organs And Peptides. Russia's $26 Billion Longevity Plan | Vantage on Firstpost | 4K

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