Dove vedere in tv Darderi-Faria oggi ATP Estoril 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, durante l'ATP di Estoril, Luciano Darderi affronta Jaime Faria nei quarti di finale. Dopo aver vinto il suo primo match concedendo un solo game a Pedro Martinez, il giocatore argentino torna in campo venerdì 24 luglio. La partita si svolge nell’ultimo quarto di finale del torneo e sarà visibile in diretta streaming e in tv, con orario ancora da confermare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo aver concesso un solo game allo spagnolo Pedro Martinez nel match d’esordio, Luciano Darderi torna in campo venerdì 24 luglio per affrontare il portoghese Jaime Faria nell’ultimo quarto di finale dell’ ATP 250 di Estoril 2026. Il tennista azzurro, accreditato della seconda testa di serie, partirà favorito anche contro il beniamino locale sulla terra battuta lusitana. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-FARIA (4° MATCH DALLE 13.00) Darderi, numero 21 del ranking mondiale, spera di arrivare fino in fondo anche a Estoril per dare continuità all’ottimo torneo disputato la scorsa settimana a Bastad (finale persa con Rublev) e mettere del fieno in cascina prima di volare oltreoceano per lo swing sul cemento nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

dove vedere in tv darderi faria oggi atp estoril 2026 orario programma streaming
© Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Faria oggi, ATP Estoril 2026: orario, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Joao Fonseca vs Rafael Jodar ELECTRIC First Meeting | Madrid 2026 Match Highlights

Video Joao Fonseca vs Rafael Jodar ELECTRIC First Meeting | Madrid 2026 Match Highlights

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Darderi-Faria, ATP Estoril 2026: orario, programma, streamingVenerdì 24 luglio, Luciano Darderi affronta Jaime Faria negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril.

Dove vedere in tv Darderi-Martinez oggi, ATP Estoril 2026: orario, programma, streamingOggi, all’ATP di Estoril, Luciano Darderi debutta nel torneo affrontando nel secondo turno il qualificato spagnolo Pedro Martinez.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Darderi-Faria, ATP Estoril 2026: orario, programma, streaming; Estoril, Faria sfida Darderi ai quarti: È un torneo speciale per me; ATP Estoril 2026, Darderi-Faria: orario, programma e dove vederla in tv e streaming; Luciano Darderi perde posizioni nel ranking ATP: cambiale da scontare, ma top20 possibile ad Estoril.

Dove vedere in tv Darderi-Faria, ATP Estoril 2026: orario, programma, streamingDopo aver concesso un solo game allo spagnolo Pedro Martinez nel match d'esordio, Luciano Darderi torna in campo venerdì 24 luglio per affrontare il ... oasport.it

darderi faria dove vedere in tvATP, Martinez-Darderi: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Martinez-Darderi gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web