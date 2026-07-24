Dove vedere in tv Darderi-Faria oggi ATP Estoril 2026 | orario programma streaming
Oggi, durante l'ATP di Estoril, Luciano Darderi affronta Jaime Faria nei quarti di finale. Dopo aver vinto il suo primo match concedendo un solo game a Pedro Martinez, il giocatore argentino torna in campo venerdì 24 luglio. La partita si svolge nell’ultimo quarto di finale del torneo e sarà visibile in diretta streaming e in tv, con orario ancora da confermare.
Dopo aver concesso un solo game allo spagnolo Pedro Martinez nel match d’esordio, Luciano Darderi torna in campo venerdì 24 luglio per affrontare il portoghese Jaime Faria nell’ultimo quarto di finale dell’ ATP 250 di Estoril 2026. Il tennista azzurro, accreditato della seconda testa di serie, partirà favorito anche contro il beniamino locale sulla terra battuta lusitana. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-FARIA (4° MATCH DALLE 13.00) Darderi, numero 21 del ranking mondiale, spera di arrivare fino in fondo anche a Estoril per dare continuità all’ottimo torneo disputato la scorsa settimana a Bastad (finale persa con Rublev) e mettere del fieno in cascina prima di volare oltreoceano per lo swing sul cemento nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Esordio perfetto per Luli Luciano Darderi lascia un solo game a Martinez (6-0, 6-1) e raggiunge i quarti di Estoril, dove affronterà Faria. x.com
Un esordio da applausi Luciano Darderi domina Martinez con un netto 6-0, 6-1 e vola ai quarti di finale di Estoril, dove affronterà Faria. facebook
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