Dove vedere in tv Darderi-Faria oggi ATP Estoril 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Oggi, durante l'ATP di Estoril, Luciano Darderi affronta Jaime Faria nei quarti di finale. Dopo aver vinto il suo primo match concedendo un solo game a Pedro Martinez, il giocatore argentino torna in campo venerdì 24 luglio. La partita si svolge nell’ultimo quarto di finale del torneo e sarà visibile in diretta streaming e in tv, con orario ancora da confermare.